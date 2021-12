Crolla una porzione del controsoffitto nell'atrio della stazione centrale

Paura nell'atrio della stazione di Pescara Centrale nel pomeriggio odierno per il crollo di una porzione del controsoffitto.

Il materiale presente sul soffitto è venuto giù violentemente finendo sul sottostante pavimento nell'area compresa tra la libreria Rusconi e la Fira Station.

Solo per fortuna, in quel momento, intorno alle ore 18, nessuno stava transitando da quelle parti e quindi non ci sono stati feriti.

I testimoni presenti parlano di un forte e improvviso boato seguito dal crollo dalle listelle che sono sul soffitto nei pressi della fine della scala mobile. L'atrio della stazione di Pescara Centrale, anche a causa del Covid, negli ultimi due anni è diventata sempre meno frequentata e diverse attività hanno ridotto l'orario di apertura mentre altre hanno deciso di chiudere o di trasferirsi o stanno per farlo come la libreria Rusconi che aprirà un nuovo punto vendita in piazza Diaz a Montesilvano.