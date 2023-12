Alla guida della vettura in stato di ebbrezza percorre contromano l'autostrada A25 fino a Popoli/Bussi

Una vettura contromano lungo l'autostrada A25 in direzione Roma è stata segnalata verso le ore 5 di lunedì 4 dicembre stamattina è stata segnalata un'automobile contromano all'altezza del casello Chieti-Pescara.

Come riporta l'agenzia LaPresse, dalle prime indicazioni non si è registrato alcun incidente grazie all'intervenuto della polizia stradale di Pratola Peligna) che ha attuato il servizio di "safety car" con relativo rallentamento del traffico mediante l'ausilio dei dispositivi luminosi per l'incolumità degli automobilisti che viaggiavano sul tratto, ma nel corretto senso di marcia.

Ricevuta la segnalazione dell'uscita del veicolo che procedeva contromano al casello autostradale Bussi-Popoli (Pescara), la pattuglia ha raggiunto il mezzo e fermato il conducente che, nel frattempo, stava facendo inversione per riprendere ancora la marcia in autostrada. L'uomo è stato sottoposto al test per verificare l'eventuale assunzione di alcol e droga ed è stato rilevato un tasso alcolemico di molto superiore al consentito. I poliziotti hanno accertato anche la mancata revisione del veicolo. Al conducente è stata revocata la patente ed è stato multato per oltre 8mila euro mentre il veicolo sarà sottoposto al fermo per 3 mesi. Per quanto riguarda invece la guida in stato di ebbrezza, il guidatore rischierà un'ulteriore sanzione, fino a 3.200 euro e l'arresto fino a 6 mesi di reclusione.