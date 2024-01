Automobilista contromano e camionista in stato di ebbrezza fa manovre pericolose lungo la A14, patenti ritirate

La polizia stradale ha ritirato due patenti ad altrettante persone lungo l'autostrada A14.

Al conducente di un mezzo pesante che avrebbe guidato in maniera spericolata dopo aver assunto alcol e a un anziano che avrebbe percorso contromano l'autostrada adriatica.

Avrebbe potuto essere tragico il bilancio della giornata di lunedì 15 gennaio in assenza del pronto intervento degli operatori della polizia.

Nell’ambito degli ordinari servizi di vigilanza stradale in ambito autostradale, nel tardo pomeriggio, la polizia stradale di Pescara ha ritirato la patente di guida a un conducente di un mezzo pesante che, incurante del divieto segnalato, avrebbe sorpassato una colonna di autotreni su un viadotto dell’A14. Come se non bastasse, al momento del controllo l’uomo sarebbe risultato positivo all’alcool test con un tasso di 2.20 g/l. Immediato il ritiro della patente di guida e il fermo amministrativo del mezzo.

In tarda serata, invece, è giunta la segnalazione di un’autovettura che da Val Vibrata stava procedendo verso sud in contromano. Immediatamente si è attuato un servizio di rallentamento del traffico che procedeva nel senso corretto ed è stata intercettata l’autovettura contromano condotta da un anziano. Dopo aver sanzionato quest’ultimo e aver proceduto al ritiro della patente, sono stati contattati i figli del fermato per consentirgli il rientro a casa in sicurezza.