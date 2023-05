Controllo straordinario delle forze dell'ordine in corso nelle zone di Villa del Fuoco e San Donato

Dalla prefettura di Pescara informano come sia in corso nel pomeriggio di mercoledì 17 maggio nel capoluogo adriatico un’attività di controllo straordinario del territorio interforze “alto impatto”.

L’iniziativa sulla base delle direttive del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, condivise in occasione di riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e di riunione tecnica di coordinamento, è finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa.

Particolare riguardo viene dato ai reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I servizi straordinari sono stati disposti con ordinanza dal questore Luigi Liguori e prevedono l’impiego di unità aggiuntive di uomini e mezzi delle forze di polizia, anche con l’ausilio dei reparti volo, con il contributo dei comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, colonnelli Riccardo Barbera e Antonio Caputo.

Al termine delle operazioni verranno illustrati i risultati dell’attività straordinaria in corso, come fanno sapere dalla prefettura.