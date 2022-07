Fermata per un controllo era ricercata per una condanna a 4 anni di carcere: arrestata

Una donna di 46 anni è stata arrestata dalla polizia durante un controllo stradale. Gli agenti, nell'ottica dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore per garantire un'estate sicura, sono intervenuti con una pattuglia della squadra volante per un controllo della donna che transitava lungo la Tiburtina.

Dagli accertamenti la donna è risultata da ricercare perché destinataria di ordine di esecuzione di carcerazione, emesso dalla locale procura, a seguito di un cumulo pene per plurime condanne per reati prevalentemente in materia di stupefacenti. La donna, che deve scontare la pena complessiva di 4 anni, 9 mesi di reclusione, dopo gli adempimenti procedurali in questura è stata accompagnata al carcere di Teramo.