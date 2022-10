Fermati per un controllo non hanno i documenti e forniscono generalità false: denunciati dalla polizia

Due giovani di nazionalità straniera sono stati denunciati dagli agenti della squadra volante per aver fornito false generalità a pubblico ufficiale. Nella notte fra lunedì 24 e martedì 25 ottobre, infatti, sono stati fermati per un controllo nella stazione ferroviaria ed erano sprovvisti dei documenti d'identità. A quel punto sono stati accompagnati in questura dove avrebbero fornito verbalmente delle generalità risultate però false dopo gli accertamenti. Per questo, per loro è scattata la denunca all'autorità giudiziaria.