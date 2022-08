Fermati per un controllo avevano nell'auto una cesoia e un telefono rubato: denunciati

Due persone sono state denunciate ieri 23 agosto dalla polizia di Pescara per porto di oggetti atti ad offendere e ricettazione. Si tratta di due giovani fermati per un normale controllo stradale da una volante della questura. Nel corso del controllo, durante l'identificazione, i due hanno mostrato un comportamento insofferente e nervoso, e per questo gli operatori hanno approfondito il controllo.

Sotto il sedile del conducente è stata rinvenuta una cesoia oltre ad un cellulare risultato rubato recuperato durante le perquisizioni. L’arma impropria ed il telefono sono stati sequestrati e nei confronti dei giovani è scattata la denuncia.