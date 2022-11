Fermato per un controllo in strada doveva scontare 5 mesi di carcere: arrestato

Un 34enne campano è stato arrestato dalla polizia nella giornata di ieri 18 novembre, in quanto destinatario di una condanna a 5 mesi di reclusione. L'uomo è stato fermato per un controllo in strada lungo la Tiburtina, vicino ad una tabaccheria dove poco prima era stata compiuta una rapina. Estraneo ai fatti, dalle verifiche con la banca dati risultava però destinatario di una condanna a 5 mesi comminata dal tribunale di Napoli per i reati di minaccia, lesioni aggravate e danneggiamento commessi nel 2021 a Afragola. Per questo, ora si trova in carcere.