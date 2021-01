Evasione e mancato rispetto del foglio di via, 3 persone denunciate dalla polizia a Pescara

Tre persone sono state denunciate ieri dalla polizia di Pescara nell'ambito dei servizi di controllo sul territorio che vengono svolti quotidianamente in città e in provincia. Si tratta di un 40enne della provincia di Chieti, di un 21enne marocchino e di un 67enne pescarese. I primi due sono stati identificati in corso Vittorio Emanuele II, risultati contravventori della misura del foglio di via dal comune di Pescara.

Il terzo invece è stato fermato in via Conte di Ruvo da una pattuglia del reparto prevenzione crimine e risultava essere agli arresti domiciliari, con il permesso di uscire solo per ragioni lavorative e in determinate fasce orarie. Non rientrando le circostanze dei permessi, è stato denunciato per evasione.