Nuovi controlli straordinari antidroga e nei negozi in centro: scatta la chiusura per un'attività [FOTO]

Diverse pattuglie fra carabinieri e guardia di finanza stanno eseguendo dei controlli straordinari nel pomeriggio di giovedì 20 giugno, fra via Mazzini e il tunnel della stazione centrale. In particolare, in via Mazzini i carabinieri si sarebbero concentrati all'interno delle numerose attività commerciali, molte delle quali gestite da stranieri, ed avrebbero comminato diverse sanzioni per la vendita di merce contraffatta. In un caso, sarebbe scattata anche la chiusura di un'attività. Le fiamme gialle invece hanno eseguito controlli stradali mirati soprattutto al contrasto della detenzione e spaccio di stupefacenti.