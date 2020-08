Controlli a tappeto nelle stazioni abruzzesi: denunciato un uomo a Pescara

Controlli a tappeto anche nella settimana del post Ferragosto nelle stazioni di competenza del personale della polizia ferroviaria del Compartimento Marche, Umbria e Abruzzo. Oltre 1709 persone identificate, con 9 denunce a piede libero. A Pescara, un uomo di 39 anni è stato denunciato in quanto si trovava nella stazione nonostante abbia a carico un divieto di permanenza nel Comune di Pescara della durata di tre anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Denunciate anche altre 5 persone per rifiuto di fornire le generalità al capotreno in quanto viaggiavano senza biglietti. Eseguiti anche 242 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 61 i treni scortati, 12 pattuglie automontate e un minore rintracciato. Il personale ha anche eseguito monitoraggi e controlli dei passeggeri e degli utenti in transito nelle stazioni per verificare il rispetto delle norme anti contagio da Covid19.