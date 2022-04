Carenze igienico sanitarie in 19 ristoranti e pasticcerie abruzzesi ispezionati dai Nas, multe per 15 mila euro

Sono numerose le ispezioni che i carabinieri del Nas di Pescara stanno eseguendo nel settore della ristorazione abruzzese allo scopo di garantire agli abruzzesi alimenti sicuri in prossimità dei banchetti di Pasqua.

I controlli eseguiti in questa settimana a 19 fra ristoranti e pasticcerie hanno fatto emergere numerose carenze igienico sanitarie e in tema di autocontrollo in esercizi delle province di Teramo, Pescara e Chieti.

In un caso, 4 quintali e mezzo di prodotti ittici contenuti in due congelatori, totalmente privi di informazioni utili alla loro rintracciabilità. sono stati trovati nel corso di un’ispezione a un ristorante della costa teramana. I Nas abruzzesi, di concerto con il personale della Asl, hanno disposto il blocco di oltre 450 chili di alimenti. Elevate sanzioni per 3 mila euro per violazioni al pacchetto igiene. Le sanzioni comminate nel corso dei 19 controlli sono state nel complesso circa 15 mila euro.

Come fanno sapere i carabinieri, «la sicurezza alimentare e la tutela della salute saranno al centro dei controlli che i Nas continueranno a condurre durante tutte queste festività, in particolare nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Eventuali segnalazioni, lamentele dei consumatori o richiesta di informazioni potranno essere formulate direttamente agli uffici di Pescara o al numero di pronto intervento 112».