Controlli nel quartiere Rancitelli: multe, denunce e sequestro di cocaina

Controlli nel quartiere Rancitelli, a Pescara. Il servizio interforze di questa mattina, disposto dal prefetto Di Vincenzo e attuato dal questore Misiti, è stato svolto dagli agenti della polizia e dai militari della guardia di finanza.

Ecco i risultati: sequestrati 0,70 grammi di cocaina e segnalata una persona per possesso di stupefacenti a uso individuale. Monitorati 14 esercizi per verificare il rispetto delle misure anti Covid, identificando 37 soggetti. Fermati 12 veicoli, con 4 multe per infrazione al codice della strada. Infine una persona è stata denunciata a piede libero per porto abusivo di un coltello a scatto.