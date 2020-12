Controlli a tappeto della questura a Città Sant'Angelo: un arresto e 14 kg di fuochi d'artificio sequestrati [FOTO]

Servizio di controllo straordinario questa mattina a Città Sant'Angelo da parte della polizia di Pescara, voluto dal questore Liguori in vista delle festività del capodanno e di una maggiore movimentazione delle persone che potrebbero causare assembramenti nelle vie dei centri urbani limitrofi a Pescara dove si trovano negozi e centri commerciali, da parte soprattutto dei giovani.

Oltre alla verifica del rispetto delle normative Covid 19 imposte dal Governo, sono stati effettuati da parte dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del reparto prevenzione crimine e della squadra amministrativa della questura, controlli per scoraggiare reati predatori come furti e scippi. Nell'area della marina e in quella commerciale i controlli hanno interessato negozi ed ambulanti che vendono fuochi e materiale pirotecnico. Identificate complessivamente 85 persone e controllati 72 veicoli. Verifiche anche su 5 persone ai domiciliari e controllati 4 esercizi pubblici. Una persona agli arresti domiciliari, è stato sanzionato in quanto trovato in possesso di due grammi di marijuana.

Arrestato invece un 53enne già noto alle forze dell'ordine di Montesilvano, trovato alla guida sprovvisto di patente. Per non farsi scoprire ha fornito false dichiarazioni sull'identità ma gli agenti lo hanno accompagnato in questura dove hanno scoperto la sua vera identità e lo hanno arrestato ponendolo ai domiciliari. Sanzionato un negozio di vendita al dettaglio di materiale pirotecnico che proponeva 8 kg di prodotti senza etichetta o scaduti, che sono stati sequestrati. Il titolare dovrà pagare una multa di diverse migliaia di euro.

Un altro venditore, ambulante, è stato sanzionato sempre con multa da migliaia di euro perchè stava vendendo materiale pirotecnico senza licenza. Sequestrati in questo caso 6 kg di prodotti di libera vendita.