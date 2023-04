Decisi in prefettura maggiori controlli per la sicurezza nei giorni delle feste pasquali

Maggiori controlli nei giorni delle imminenti festività pasquali.

Questo quanto deciso nell'ultima riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta nella mattinata di mercoledì 5 aprile.

Alla riunione, presieduta dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, hanno partecipato il questore Liguori, il colonnello Stangarone dell’Arma dei carabinieri, il tenente colonnello Esposito della guardia di finanza, il comandante della polizia locale di Pescara, Palestini e il comandante della polizia stradale Polichetti.

Nel corso della riunione sono stati prima di tutto condivisi adeguati servizi di controllo in occasione delle prossime festività pasquali a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica con un rafforzamento delle misure di prevenzione dell’attività di controllo del territorio. È stato anche disposto il potenziamento dei servizi di vigilanza e di sicurezza lungo le arterie stradali in vista dell’incremento dei flussi di traffico e di viaggiatori che si spostano verso le località di maggiore richiamo turistico come fasce costiere, aree verdi e parchi nelle giornate di sabato santo, Pasqua e lunedì di Pasquetta. Il prefetto Di Vincenzo, al termine della riunione ha formulato ai presenti gli auguri per le festività pasquali con l’invito a estenderli a tutto il personale di appartenenza, ringraziando le donne e gli uomini delle forze dell’ordine per la costante attività a tutela della sicurezza di questo territorio.