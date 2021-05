Controlli straordinari della polizia a Scafa e Manoppello, 90 persone identificate e 58 veicoli controllati

Servizio straordinario della polizia di Stato per il controllo del territorio a Scafa e Manoppello (compreso lo Scalo) questa mattina, mercoledì 12 maggio.

Il servizio straordinario è stato effettuato dall’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico con la collaborazione di quattro equipaggi del reparto prevenzione crimine Abruzzo per intensificare l’attività di contrasto alla criminalità, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al rispetto delle misure per il contrasto della pandemia da COVID-19.

Durante lo svolgimento del servizio, sono stati effettuati 4 posti di controllo lungo le principali vie di accesso ai comuni di Manoppello e Scafa e il bilancio dell’attività è stato di: 90 persone identificate, 58 veicoli controllati.

Gallery