Controlli straordinari della polizia nelle periferie di Pescara con posti di blocco ed elicottero [FOTO]

Polizia di Stato in azione, anche con l'ausilio dell'elicottero e delle unità cinofile, in un'attività di controllo straordinario delle periferie di Pescara dall'alba di questa mattina, venerdì 25 settembre.

Nelle zone di Rancitelli e Fontanelle sono stati istituiti dei posti di blocco nelle strade dei rioni allo scopo di controllare i veicoli in transito.

Poliziotti del Reparto Mobile in azione in particolare in via Lago di Capestrano, via Ilaria Alpi e via Caduti per Servizio. Il servizio straordinario è stato ordinato dal questore Francesco Misiti.