Elicottero in volo e auto della polizia in diverse zone, controlli straordinari in corso in città contro la criminalità

Elicottero e automobili della polizia a Pescara in diverse zone della città per un servizio straordinario di controllo del territorio in corso nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 dicembre.

Il servizio ad alto impatto è stato predisposto dal questore Luigi Liguori, arrivato in città una settimana fa.

Lo scopo è quello di contrastare la criminalità diffusa, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati di tipo predatorio come furti, scippi e rapine, ma anche alla verifica dei precetti normativi messi a punto dal governo per arginare l’emergenza sanitaria.

In azione un consistente dispiegamento di uomini e donne della polizia di Stato impegnati in diverse zone della città, in perquisizioni, posti di controllo, accertamenti in esercizi pubblici.

In questo momento stanno operando agenti della Questura (squadra volante squadra mobile, squadra amministrativa e polizia scientifica), pattuglie del reparto prevenzione crimine Abruzzo, supportati dalle unità cinofile antidroga e antiesplosivo, ai quali si aggiunge il personale dell’XI° reparto volo di Pescara che fornisce un prezioso contributo con la perlustrazione dall’alto.