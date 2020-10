Senza mascherina o in sovrannumero ai tavoli, controlli nei luoghi della movida

Senza mascherina o in sovrannumero ai tavoli, controlli anche ieri sera nei luoghi della movida. In azione la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e i vigili urbani per verificare il rispetto delle prescrizioni emanate con gli ultimi Docm al fine di contenere la diffusione del coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi i risultati: 18 individui controllati e 1 persona sanzionata perché priva di mascherina, ma nessuna denuncia per violazioni della normativa anti Covid. Inoltre sono stati ispezionati 3 esercizi commerciali, con 3 titolari di altrettante attività multati per sovrannumero di persone ai tavoli. Al tempo stesso, però, non è stata disposta la chiusura di alcun locale.