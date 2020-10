Mancato uso delle mascherine e non rispetto dei protocolli, sanzionate 5 persone (una anche denunciata) e un locale

Controlli da parte delle forze dell'ordine nella serata di ieri venerdì 23 ottobre, nelle zone della movida di Pescara.

Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno verificato il rispetto delle prescrizioni emanate con gli ultimi Dpcm del 13 e 18 ottobre allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19 (Coronavirus).

A decidere i controlli è stato il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo e a organizzarli è stato il questore Francesco Misiti.

In azione 30 uomini che hanno sanzionato 5 persone, due delle quali minorenni perché non indossavano i dispositivi di protezione individuale (le mascherine). Tra i locali controllati, uno è stato sanzionato per il mancato rispetto dei protocolli previsti dall’ordinanza regionale numero 74 del 2020, ovvero non avere adottato misure organizzative adeguate a impedire che si creasse la fila davanti alla cassa. Un uomo di 30 anni, domiciliato a Pescara, è stato denunciato per le minacce pronunciate verso gli operatori delle forze dell’ordine che in piazza Muzii stavano procedendo nei suoi confronti alla contestazione amministrativa per il mancato uso della mascherina.

Tutti i locali hanno chiuso alle ore 24.00.

Totale dati relativi ai controlli eseguiti dalle forze dell'ordine nella serata di ieri venerdì 23:

