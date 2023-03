Merce sequestrata, droga rinvenuta e multe agli automobilisti: i controlli straordinari della polizia locale in corso Vittorio [FOTO]

Non si è fatta attendere la risposta delle istituzioni dopo il grido d'allarme lanciato dai residenti, dai commercianti e dai frequentatori di corso Vittorio Emanuele II, via Silvio Pellico, via Leopoldo Muzii, via Cesare Battisti e corso Umberto I.

Avevano denunciato il degrado urbano della zona con attività di spaccio di droga, molestie a passanti ed esercenti e risse.

Nella giornata di venerdì 24 marzo il Comando di polizia locale ha posto in essere una attività straordinaria di presenza e controllo della zona interessata.

L'attività ha visto il coinvolgimento di 24 unità di personale suddivisi in tre turni, l'impiego di un ufficio mobile, di 4 unità mobili con livrea di istituto oltreché di una autovettura civile e 6 motocicli del reparto di pronto impiego. L'operazione è stata effettuata con il contributo, per le specifiche competenze, dei nuclei commercio e sicurezza del consumatore oltreché del nucleo di polizia ambientale, del nucleo Giona e del reparto della sicurezza stradale. Questi i risultati ottenuti: controlli di polizia amministrativa in due esercizi di vicinato etnici di corso Vittorio Emanuele II, all'esito dei quali sono state accertate 5 violazioni di natura amministrativa, con il sequestro amministrativo di 797 articoli per un valore commerciale di circa 3.800 euro, tra i quali supporti elettronici, accessori alla persona, cosmetici, giocattoli e casalinghi; accertato un articolo 20/commi 1° e 4° del codice della strada per occupazione di suolo pubblico non conforme a quanto autorizzato con la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi; il nucleo Giona ha proceduto, alla identificazione di 6 uomini di nazionalità rumena e nigeriana, con il rinvenimento di 23 grammi di droga del tipo hashish.

Sono stati anche effettuati posti di controllo di polizia stradale che hanno portato all'identificazione di 60 persone con una persona denunciata per guida senza patente, 4 per omesso uso di cinture di sicurezza, 2 per guida facendo uso di cellulare, 1 guida con patente scaduta; nel quadrante orario 22 - 2 controllati 18 conducenti di veicoli, 1 persona denunciata per guida in stato di ebbrezza, 1 patente ritirata. Tale attività straordinaria di controllo del territorio proseguirà nei prossimi giorni anche di concerto con le altre forze di polizia.