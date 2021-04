Controlli della polizia locale a Città Sant'Angelo, scoperte 65 auto senza assicurazione e 500 senza revisione

Controllo straordinario del territorio comunale di Città Sant'Angelo da parte della polizia locale.

Grazie al funzionamento della nuova telecamera di lettura targhe collocata nel rinnovato semaforo in Strada Lungofino, sono stati accertati 65 veicoli senza copertura assicurativa.

Per questi mezzi sono in corso le opportune verifiche.

"Polizia locale impegnata in una fitta attività di controllo del territorio comunale" scrive il sindaco Matteo Perazzetti, "oltre alla recente attività svolta in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Montesilvano e la Stazione Carabinieri di Città Sant'Angelo, gli agenti stanno svolgendo quotidiani controlli di pattugliamento del territorio e posti di controllo. Intensa anche l'attività di verifiche per conto dell'ufficio Anagrafe. Sul controllo della velocità, invece, dopo il monitoraggio svolto in via degli Ulivi, è stato installato un radar in via Piano della Cona, che servirà a misurare il traffico e la velocità dei veicoli in transito. Un ringraziamento speciale e sentito al comandante, Luca Marzuoli e a tutto il corpo della polizia locale che, quotidianamente, sono presenti sul territorio per tutelare la sicurezza di noi cittadini".

Scovati anche circa 500 veicoli privi dell'obbligatoria revisione.