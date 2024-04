Controlli della polizia in centro città, una denuncia e sequestri per droga

Proseguono le attività di controllo del territorio svolte dalla polizia a Pescara.

Nella giornata di martedì 16 aprile, pattuglie della questura e del reparto prevenzione crimine Abruzzo, con il contributo della squadra cinofili, sono state impegnate nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso.

Tale servizio straordinario è stato svolto in supporto alle quotidiane attività di controllo del territorio della squadra volante.

Sono state segnalate 5 persone all’autorità amministrativa per l’assunzione di sostanze stupefacenti e, nel contempo, sono state sequestrate svariate dosi di hashish, marijuana e cocaina. Le persone trovate in possesso della droga sono state prevalentemente rintracciate in centro città. Nel dettaglio, nelle aree verdi sono stati trovati diversi frammenti di sostanza stupefacente del tipo hashish, evidentemente pronta per lo smercio e la vendita, che è stata così sottratta al mercato e sequestrata per la distruzione.

In tale ambito, un 22enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di hashish: in seguito a un controllo in corso Vittorio Emanuele II, il 22enne sarebbe risultato in possesso di circa 6 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. I controlli effettuati nella sola giornata di ieri, da parte di personale della polizia, hanno consentito l’identificazione di 174 persone e il controllo di 90 autoveicoli.