Gravi carenze igienico-sanitarie, sospesa l'attività di ristorazione in uno stabilimento balneare [VIDEO]

Con l’avvio della stagione turistica estiva i Nas, d’intesa con il ministero della salute, hanno realizzato una serie di controlli negli stabilimenti balneari e nei relativi esercizi di ristorazione, bar e ulteriori servizi. A Pescara uno stabilimento, con annessa attività di ristoro, è stato trovato con gravi carenze igienico-sanitarie. Per tale ragione è scattata la sospensione dell'attività di ristorazione. I carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni hanno riscontrato criticità anche in uno stabilimento balneare di Ortona e in un altro di Francavilla al Mare.

Le attività dei Nas, condotte su tutto il territorio nazionale, hanno riguardato, in particolare, la verifica sull’attuazione delle misure di contenimento alla diffusione da Covid-19: corretto distanziamento degli ombrelloni, uso di dispositivi di protezione individuale e mascherine facciali, presenza di dispenser per la disinfezione delle mani, sistemi per la rilevazione della temperatura corporea e informazioni per la clientela.