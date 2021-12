Controlli dei Nas nelle discoteche dell'area metropolitana fra Pescara e Chieti: sanzionati tre gestori [VIDEO]

I carabinieri del Nas di Pescara, supportati dai colleghi delle compagnie di Pescara e Chieti, hanno effettuato nel fine settimana appena trascorso una serie di controlli a tappeto nelle discoteche, locali da ballo, balere, ristoranti e pub con live music per verificare il rispetto dei protocolli anti contagio e del green pass. In particolare, per il personale delle attività è stato richiesto il green pass base mentre per gli avventori quello rafforzato come previsto dall'ultimo decreto del Governo Draghi.

Verificato anche il rispetto delle altre misure come l'osservanza dei limiti di capienza, l'utilizzo delle mascherine, la presenza di gel disinfettante per le mani e l'igienizzazione degli ambienti. Controllati quasi 300 utenti, tutti risultati in regola con il green pass. I responsabili di tre attività, due discoteche e un ristorante, sono stati sanzionati amministrativamente per le inadeguatezze e carenze nei protocolli.