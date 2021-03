Vaccini anti Covid al personale scolastico, controlli dei Nas dopo la richiesta della Asl

Controlli dei Nas in alcuni centri di somministrazione dei vaccini anti Covid-19 in provincia di Pescara.

I carabinieri del nucleo antisofisticazione sono intervenuti ieri pomeriggio, lunedì 8 marzo, nel pala Dean Martin di Montesilvano dove è in corso la vaccinazione del personale scolastico della provincia.

Nei giorni precedenti erano stati eseguiti dei sopralluoghi anche al pala Becci e a Città Sant'Angelo.

A richiedere le verifiche, come fanno sapere dalla Asl, è stata la stessa azienda sanitaria locale, dopo aver notato una discrepanza tra gli elenchi del personale scolastico (insegnanti e amministrativi-tecnici-ausiliari) che aveva manifestato interesse alla vaccinazione e coloro che hanno prenotato la somministrazione della dose. Sarebbero stati circa 2 mila in più i prenotati rispetto a quelli che avrebbero dovuto essere secondo la Asl. Per fare chiarezza è stato chiesto l'intervento dei militari dell'Arma che hanno raccolto molte autocertificazioni e procederanno alla verifica della regolarità delle procedure adottate. In molti non si sarebbero presentati alla vaccinazione.