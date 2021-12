Primo giorno di Super Green Pass, multate 5 persone

Sono state in totale 5 le persone sanzionate per la mancanza del Super Green Pass ieri, lunedì 6 dicembre, nella prima giornata della nuova disciplina decisa dal governo.

I controlli sono stati eseguiti sulla base del piano predisposto dal prefetto e attuato dal questore.

Non sono state rilevate particolari criticità come fanno sapere dalla prefettura «grazie alla professionalità delle forze dell’ordine, dei verificatori della Tua e alla collaborazione da parte dei cittadini».

Nello specifico, con riferimento alle attività e agli esercizi, sono state controllate 433 persone e 58 esercizi commerciali. Sono state sanzionate cinque persone. Intensi i controlli, come previsto a campione, sui mezzi di trasporto, dove oltre 200 persone sono risultate prive di green pass e non hanno usufruito del trasporto pubblico locale. in alcune occasioni il personale verificatore della Tua è stato supportato dall’intervento delle forze dell’ordine.