Stabilimento balneare non rispetta orario di chiusura e 2 uomini multati per ubriachezza molesta, i controlli del sabato sera

Uno stabilimento balneare sorpreso ancora aperto alle ore 3, dunque un'ora oltre l'orario stabilito dall'ordinanza del sindaco di Pescara, Carlo Masci, e due uomini multati per ubriachezza molesta sul lungomare.

Questo l'esito dei controlli interforze disposti dal questore Francesco Misiti nella serata di ieri, sabato 25 luglio, nel capoluogo adriatico e a Montesilvano.

A eseguire i controlli disposti dalla Questura nelle zone della movida sono stati polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa volta non state rilevate, a differenza delle altre volte, particolari criticità tranne un paio di casi. Sulla riviera sono stati identificati 2 cittadini di nazionalità gambiana che sono stati multati ai sensi dell'articolo 668 del codice penale per ubriachezza molesta. Inoltre, intorno alle ore 3, la squadra amministrativa della Questura ha effettuato delle verifiche in uno stabilimento balneare del centro che era in fase di chiusura rilevando delle violazioni tra le quali il mancato rispetto dell'orario di chiusura prevista alle ore 2 come da ordinanza del sindaco. I controlli sono stati eseguiti anche in altri lidi ma non sono state riscontrate criticità e nemmeno assembramenti.