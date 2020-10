Controlli nei luoghi della movida, 19 multe per violazioni delle disposizioni anti Covid. Le sanzioni sono state elevate dalla polizia nel corso della settimana, anche su segnalazione del servizio Uoc igiene epidemiologia e sanità pubblica dell'Asl, e ammontano a 400 euro. Monitorati complessivamente 9 locali pubblici, in particolare tra piazza Muzii e Pescara Vecchia.

Grande attenzione è stata rivolta a tutti quegli esercizi che, sebbene non di diretta vocazione all’intrattenimento danzante, per conformazione o tipologia di struttura potrebbero ospitare molte persone e organizzare eventi danzanti non autorizzati.

Ieri sera i controlli disposti dal prefetto Di Vincenzo e attuati dal Questore Misiti sono stati finalizzati alla verifica del rispetto della normativa sul contenimento del coronavirus (uso della mascherina e distanziamento sociale) nei posti maggiormente frequentati. In azione i carabinieri e la squadra amministrativa della Questura di Pescara.

A Pescara Vecchia sono state riscontrate diverse irregolarità in un locale frequentato da giovani, ora al vaglio della squadra amministrativa per la contestazione delle sanzioni e gli eventuali provvedimenti di sospensione e/o chiusura.