Nuovi controlli interforze nel quartiere Rancitelli: il bilancio delle attività svolte da polizia, guardia di finanza e carabinieri

Nuovo servizio straordinario di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine di Pescara, disposto dal questore Liguori per contrastare i fenomeni di illegalità ed in particolare lo spaccio di stupefacenti. Il servizio è stato svolto a Rancitelli, da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Questi i risultati conseguiti: 371 persone identificate, 133 veicoli controllati, 7 posti di blocco effettuati, 3 perquisizioni locali e personali eseguite, 3 veicoli sequestrati, 5 sanzioni per violazioni al codice della strada, 2 carte di circolazione ritirate. Due persone note alle forze dell'ordine e con a carico dei fogli di via emessi nel 2019 sono state identificate e denunciate.