Controlli interforze anti Covid a Pescara: 19 persone multate, due denunciate

Anche le fine settimana appena trascorso sono stati eseguiti servizi di controllo straordinario sul territorio a Pescara e provincia, da parte delle forze dell'ordine in particolare per verificare il rispetto delle normative anti Covid. Impegnati uomini e mezzi della questura, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia municipale e della guardia costiera a seguito del vertice che si è tenuto in settimana coordinato dal prefetto Di Vincenzo dove era emerso che il capoluogo, in base ai dati disponibili, era il territorio che necessitava un maggiore controllo.

Pertanto, è proprio a Pescara che nelle giornate di sabato e domenica, sono stati impiegati equipaggi

che hanno intensificato i controlli sia sulla riviera sia nelle principali vie del centro cittadino, con pattugliamenti a piedi e posti di controlli lungo le strade di accesso alla città.

Il bilancio delle attività ha visto: