Guida in stato di ebrezza e sotto l'effetto di droga: otto patenti ritirate e due auto sequestrate in una notte

Otto patenti ritirare e due macchine sequestrate in una notte dalla polizia per guida sotto effetto di alcol e droga. È il pesante bilancio dell'attività di contrasto posta in essere dalla questura lungo le principali vie della città e nelle zone della movida. Decine gli automobilisti alla prova del tasso alcolemico con l’ausilio delle apparecchiature speciali in dotazione alla polizia stradale con come detto, otto persone trovate con un tasso alcolemico sopra i limiti di legge o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Tra gli episodi più eclatanti quello di un 30enne cui era stato intimato l'alt mentre procedeva con la sua auto a zig-zag lungo la strada. Avrebbe subito manifestato sintomi di assunzioni di alcol e riflessi molto rallentati con gli agenti che hanno trovato in auto molte bottiglie di superalcolici.

Sottoposto alla prova dell’etilometro è risultato un tasso alcolico altissimo, ben 1.93 grammi per litro l (il limite è 0.50) e, sottoposto al successivo drug test, è risultato positivo anche alla recente assunzione di cannabis Stessa sorte per un ragazzo di 28 anni che è risultato positivo all’etilometro con un tasso di ben oltre il limite, pari a 1.88 grammi per litro

Intorno alle 5 un altro intervento per un uomo che non si è fermato all'alt della polizia. Raggiunto poco si è scoperto che si trattava di un neopatentato risultato positivo sia all'assunzione di alcol che di cocaina e cannabis. Per tutti è scattato il ritiro della patente, mentre due sono stati i veicoli sottoposti a sequestro.

Nei prossimi giorni, fa quindi sapere la questura, l'azione di contrasto sarà ripetuta.