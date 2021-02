Carenze nelle sedi della guardia medica, i Nas segnalano 3 responsabili delle Asl di Pescara e Teramo

Controlli da parte dei carabinieri del Nas (nucleo anti sofisticazione), d'intesa con il ministero della Salute, allo scopo di verificare la regolare conduzione delle cosiddette guardie mediche.

Ovveri i servizi di continuità assistenziale caratterizzati dall’erogazione di prestazioni mediche e sanitarie in orari notturni/festivi.

Allo scopo di valutare l’entità e la qualità sanitaria offerte dalle Asl ai cittadini nonché verificare i livelli di sicurezza a favore degli operatori sanitari, il Comando carabinieri per la tutela della salute ha realizzato un’ampia campagna di controllo mediante lo svolgimento di ispezioni, eseguite proprio nei giorni festivi e nell’arco notturno, in 390 presidi pubblici di continuità assistenziale dislocati in tutto il territorio nazionale, dai grandi centri urbani fino alle piccole realtà e comunità locali.

Di questi 390, 24 sono in Abruzzo dove i carabinieri del Nas di Pescara hanno segnalato 3 responsabili delle Asl per aver mantenuto in attività altrettanti sedi erogative dei servizi di continuità assistenziale in provincia di Pescara e Teramo, nonostante criticità emerse nel corso di precedenti ispezioni dei Nas. Sono state riscontrate carenze nelle dotazioni di sicurezza (assenza di porta blindata, del sistema di allarme a chiamata), nella dotazione di farmaci (assenza di diversi medicinali, set per chirurgia ambulatoriale monouso e sterilizzabili, sterilizzatrice e ghiaccio secco) e nell’applicazione delle prescrizioni anti-Covid-19 (assenza protocollo operativo, di termometro per la rilevazione della temperatura corporea).

Segnalate anche carenze strutturali nell’erogazione di acqua calda sanitaria, presenza di crepe alle pareti e assenza del frigorifero per la conservazione dei farmaci.

