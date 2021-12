Controlli sui green pass: 3 utenti sanzionati e un locale chiuso, 746 passeggeri senza certificazione sugli autobus

Proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine per il rispetto del green pass e super green pass sul territorio pescarese, disposti dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo. L'obiettivo è quello di contenere e prevenire l'emergenza Covid evitando situazioni di potenziale contagio soprattutto nelle aree di maggiore affluenza delle persone e negli esercizi pubblici e strutture dove è già richiesto il green pass rafforzato.



I controlli si sono concentrati nelle aree della movida del capoluogo senza trascurare le aree periferiche del capoluogo e con attività mirate anche in provincia. Controllate in tutto 4224 persone nell'ultima settimana, con 3 sanzioni per cittadini sprovvisti di green pass e mancanza di dispositivi di protezione. Controllate 526 attività, e per una è scattata la chiusura. Un cliente di un locale è stato sorpreso in possesso del green pass di un'altra persona, grazie al controllo incrociato fra l'app verifica 19 e il documento d'identità del soggetto.

Sui mezzi pubblici, invece, i controlli sono stati condotti dal personale Tua assieme alle forze dell'ordine: su 11.671 passeggeri sottoposti a verifica, 10.925 avevano la certificazione verde mentre 746 ne erano sprovvisti. L’andamento dei dati, sottolinea il Prefetto, conferma l’assunzione di responsabilità da parte dei cittadini insieme alla maggiore consapevolezza della necessità di rispettare le regole anti contagio.