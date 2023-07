Fermati per un controllo e trovati in possesso di hashish: uno fugge in bici e ferisce un agente

Li hanno fermati per un controllo e se uno lo hanno segnalato per possesso di sostanze stupefacenti, l'altro è fuggito in bicicletta lesionando con il mezzo il piede di un agente della squadra volante con cui si è scontrato mentre questi cercava di fermarlo.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio in via Nicola Fabrizi sotto i portici adiacenti a piazza Salotto durante l'attività di pattugliamento del centro. Alla vista degli agenti i due hanno cercato di allontanarsi, ma uno di loro è stato subito bloccato e fatta l'identificazione, trovato in possesso di una dose di hashish posta sotto sequestro. Si tratta di un 23enne di nazionalità egiziana segnalato per possesso di droga per uso personale.

L'altro è riuscito invece a dileguarsi. Prima di farlo però avrebbe gettato la dose che aveva con sé: sempre hashish e anche in questo caso sequestrata. Nel tentativo di fermarlo un agente è stato però colpito dalla bicicletta dell'uomo restando ferito al piede.