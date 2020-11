In auto con eroina, cocaina e suboxone: denunciato un giovane in via Raiale

Un 25enne di Fara San Martino è stato denunciato dalla guardia di finanza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il ragazzo era in auto assieme alla fidanzata, quando è stato fermato da baschi verdi per un controllo in via Raiale. I due, in evidente stato di agitazione per il controllo, sono stati perquisiti anche grazie all'unità cinofila.

Il ragazzo, segnalato dal cane antidroga, aveva nella tasca dei pantaloni del cellophane contenente 4,3 grammi di eroina, 0,3 grammi di cocaina e un pasticca di suboxone senza ricetta medica.

Sempre la guarda di finanza, ha segnalato 2 uomini e una donna trovati in possesso di eroina ei marijuana. Due dei soggetti sono stati fermati a Rancitelli, in via Tavo e sempre in via Raiale.