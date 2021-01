Denunciato un italiano e sanzionato un viaggiatore dalla polizia ferroviaria alla stazione di Pescara

Il viaggiatore, in particolare, era ubriaco e stava cercando di salire su un treno ma è caduto rovinosamente fra il convoglio e il marciapiede

Un cittadino italiano è stato denunciato dalla polizia ferroviaria di Pescara in quanto sorpreso alla stazione, durante un controllo, nonostante avesse a carico un foglio di via obbligatorio dal Comune di Pescara della durata di tre anni. Un viaggiatore invece è stato sanzionato dopo che aveva cercato di salire su un treno in sosta completamente ubriaco.

Al momento della salita, ha perso l'equilibrio ed è finito rovinosamente fra il marciapiede e il convoglio. Lo stesso è stato sanzionato per aver violato la normativa anti covid. Gli agenti della polfer negli ultimi mesi hanno intensificato i controlli alle stazioni di competenza per verificare il rispetto delle normative relative agli spostamenti dell'ambito dei decreti riguardanti il contagio da Coronavirus.