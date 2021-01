Controlli a tappeto dei carabinieri nel Pescarese durante le festività: chiuse due attività

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri della compagnia di Pescara nei comuni di competenza oltre che nel capoluogo, ovvero Spoltore, Cappelle sul Tavo, Cepagatti e Pianella per il rispetto delle normative anticovid. I militari, nel periodo delle festività, supportati dalle locali stazioni e dal Nor, hanno controllato oltre 400 persone elevando diverse multe per il mancato rispetto del dpcm.

Sospese inoltre due attività commerciali, una delle quali si trova a Pescara e in cui il titolare non aveva indicato all'ingresso il numero massimo di persone concesse all'interno. Le attività sono state sospese per 5 giorni.