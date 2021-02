Controlli in strada dei carabinieri a Pescara: denunciate due persone

I soggetti, fermati e perquisiti in due zone diverse della città, sono stati deferiti per detenzione di stupefacenti e di oggetti atti ad offendere

I carabinieri del Nor di Pescara, la scorsa notte durante i controlli sul territorio lungo le strade cittadine, hanno denunciato due persone fermate in due zone differenti della città. Si tratta di un 22enne di nazionalità straniera fermato in piazza Unione e trovato in possesso di 10 grammi di hashish a seguito di perquisizione.

L'altro denunciato è un 32enne fermato lungo la Tiburtina trovato invece in possesso di un oggetto metallico con punta acuminata, e quindi denunciato per porto di strumenti atti ad offendere.