Serata di controlli straordinari per i carabinieri: 3 denunce, 2 patenti ritirate e droga sequestrata

Tre persone denunciate, due patenti ritirate e droga sequestrata.

Questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Pescara nella serata di ieri, lunedì 3 ottobre.

I militari dell'Arma, diretti dal colonnello Barbera, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio anche nel comune di Spoltore e in località Villa Raspa, con l’impiego di 10 autovetture e 20 carabinieri.

Nel corso di questa attività sono stati complessivamente sottoposte a controllo 77 persone, 61 veicoli e 3 esercizi pubblici: 3 le persone denunciate, due delle quali per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un uomo di nazionalità marocchina per reati contro la persona nonché resistenza a pubblico ufficiale (qui i dettagli). Inoltre sono state diverse le perquisizione condotte, sia personali che veicolari. Nel corso del servizio sono state altresì controllate 10 persone sottoposte a misure cautelari con vari obblighi e ritirate 2 patenti, una per guida in stato di ebrezza alcolica e l’altra per rifiuto di sottoposizione ad accertamento etilometrico.