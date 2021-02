Controlli dei carabinieri per le norme anti Covid: 18 sanzioni nel fine settimana fra Pescara e Cepagatti

I carabinieri della compagnia di Pescara e della stazione di Cepagatti hanno effettuato una serie di controlli straordinari sul territorio, nel fine settimana, nell'ambito delle attività relative alla verifica del rispetto delle normative anti Covid vigenti. Sono oltre 100 le persone controllate e 18 quelle sanzionate per aver violato a livello amministrativo alcune delle norme riguardanti l'uso dei dispositivi di protezione individuale o gli spostamenti nel territorio.

Dodici dei sanzionati erano residenti a Pescara, sei a Cepagatti e per loro sono scattate le multe previste dalle ordinanze regionali e dai dpcm del Governo attualmente in vigore in virtù dell'emergenza sanitaria per il Coronavirus.