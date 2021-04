Controlli dei carabinieri negli alloggi popolari di Città Sant'Angelo, rimosse auto senza assicurazione

Carabinieri in azione a Città Sant'Angelo per un servizio di controllo straordinario negli alloggi popolari.

Nella mattinata odierna, martedì 20 aprile, i militari dell'Arma della Compagnia di Montesilvano insieme agli agenti della polizia locale, al personale di Enel e Aca si sono occupati delle operazioni.

In totale sono stati sottoposti a controllo 35 veicoli di cui alcuni sono stati rimossi dalla pubblica via in quanto trovati senza assicurazione, mentre sono in corso accertamenti su alcune utenze Enel (allacci abusivi) e su alcuni lavori di ristrutturazione.