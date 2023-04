Controlli a tappeto dei carabinieri in centro città, impegnate decine di militari

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri della locale Compagnia in pieno centro a Pescara nella giornata di venerdì 28 aprile.

I militari dell'Arma hanno concentrato la loro azione in via Piave, in via Quarto dei Mille, in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr), sul lungomare e nella zona dello scalo ferroviario centrale e del terminal bus.

Sono stati impegnate una decina di automobili dei carabinieri (comprese le unità cinofila) agli ordini del capitano Giovanni Rolando.

La presenza dei numerosi carabinieri non è passata inosservata agli occhi di numerosi cittadini e diversi di questi in via Piave e in via Quarto dei Mille hanno anche ringraziato i carabinieri per il loro operato. Molte le persone identificate alcune delle quali sottoposte anche a controllo. L'attività sta proseguendo anche in serata e il resoconto verrà fornito nella giornata di sabato 29 aprile.