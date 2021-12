Lavoratori senza green pass e carenze igienico sanitarie: blitz del Nas in pasticcerie, pescherie e panetterie

In vista dei festeggiamenti e cenoni per la fine dell'anno, i carabinieri del Nas di Pescara hanno svolto una serie di controlli a tappeto su tutto il territorio regionale per verificare il rispetto di tutte le norme soprattutto in panetterie, pasticcerie e pescherie sia in negozi di prossimità che nei centri commerciali.

A Pescara nel corso dei controlli in aree mercatali, i Nas hanno rilevato carenze nelle procedure di autocontrollo e rintracciabilità adottate per prodotti ittici e inadeguatezze nel protocollo anticovid. Inoltre carenze di cartelli indicanti le norme di comportamento da tenere per mitigare i rischi di diffusione del contagio e la capienza massima consentita contemporaneamente per i clienti. Un operatore, inoltre, è risultato essere privo di green pass, motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente unitamente ad datore di lavoro, quest’ultimo per omesso controllo.

Nel Teramano, invece, una pasticceria è stata chiusa per le gravi carenze igienico sanitarie rilevate e per le inadeguatezze gestionali di materia di autocontrollo aziendale. Sanzioni anche per carenze nei protocolli anticovid. Nel Chietino, infine, in tre pasticcerie sono stati sequestrati 50 panettoni e circ a400 kg di alimenti vari soprattutto dolci, in quanto privi delle informazioni per la rintracciabilità. In uno degli esercizi, scoperte gravi carenze igienico sanitarie e strutturali con sospensione dell'attività e a tre dipendenti sono state contestate le violazioni sulle norme anticovid in quanto privi di green pass. Sanzionato anche il datore di lavoro per l'omesso controllo.