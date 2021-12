Controlli anti Covid potenziati per le feste di fine anno, più di 400 persone trovate senza green pass sugli autobus in 7 giorni

Potenziamento dei controlli anti Covid in vista delle feste di fine anno e in considerazione dell'ultimo decreto legge voluto dal governo che ha introdotto nuove misure per il contenimento della pandemia da Coronavirus.

Già alla vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre, dopo la pubblicazione del decreto legge Festività, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, in collaborazione con il questore Luigi Liguori, ha disposto l'adeguamento dei controlli alle nuove misure introdotte.

Nella riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si svolgerà domani (martedì 28 dicembre) in prefettura alle ore 17:30 e alla quale sono stati invitati anche i rappresentanti di Tua e delle Fs, verrà fatto il punto sui controlli in corso e sul loro potenziamaneto in vista della festività di fine anno. Nel frattempo, la scorsa settimana sono state controllate 3.582 persone, di cui 10 sanzionate perché senza green pass, e 474 esercizi. Per quanto concerne il trasporto pubblico locale, sono state controllate dal personale della Tua in sinergia con le forze dell’ordine, complessivamente 6.200 persone, di cui con green pass 5.764 e senza green pass 436.