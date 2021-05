Controlli anti Covid, tra sabato e domenica multate 47 persone e 5 esercizi commerciali

Forze dell'ordine in azione sia a Pescara che in provincia nel fine settimana appena passato

Controlli e multe a Pescara e nella provincia anche nell'ultimo fine settimana appena trascorso.

In base ai dati della prefettura sono state controllate 1.075 persone (522 sabato e 553 domenica) e di queste 47 sono state multate (38 sabato e 9 domenica) per il mancato rispetto della normativa anti Covid (persone senza mascherina o non distanziate).

Inoltre sono stati sottoposti a verifica 63 esercizi commerciali (20 sabato e 43 domenica) e in 4 casi è scattata la sanzione per i titolari.