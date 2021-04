Controlli anti Covid, multate 30 persone nel Pescarese dai carabinieri per violazioni delle restrizioni

Pasqua e Pasquetta all'insegna dei controlli anti Covid da parte dei carabinieri di Pescara, nell'ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio per il rispetto delle normative e restrizioni per contrastare la diffusione della pandemia. Oltre 500 persone sono state controllate dai militari della compagnia di Pescara, con più di 30 persone sanzionate per aver violato le regole imposte dal Governo.

Interessati tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza della compagnia di Pescara ovvero Spoltore, Cappelle sul Tavo, Cepagatti e Pianella) con pattuglie dislocate nei centri abitati e nelle principali vie di comunicazione. Nello specifico:

i Carabinieri della Stazione di Spoltore hanno contestato 4 violazioni alle regole anti- Covid-19 a persone di età compresa tra i 27 e i 59 anni, per non aver rispettato il divieto di spostamento infra-comunale;

i Carabinieri della Stazione di Pianella, invece, hanno contestato 5 violazioni alle regole anti-Covid-19 a persone di età compresa tra i 27 e i 31 anni, per non aver rispettato l’obbligo di indossare la mascherina e il divieto di spostamento tra un comune e l’altro e, a quelli che si erano incontrati con la scusa di uno scambio di auguri, il mancato rispetto del coprifuoco

A Pescara invece sono state identificate 300 persone di cui 23 sanzionate per violazioni delle normative anti Covid, con età fra i 20 e 35 anni in particolare per il mancato rispetto del divieto di spostamento infracomunale, del coprifuoco e dell'obbligo di utilizzo di mascherina.