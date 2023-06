Lotta all'abusivismo sulla riviera e in tutta la città: multati due venditori di frutta e verdura, sequestrata la merce

Sequestro della merce e sanzioni per due ambulanti che avrebbero svolto la loro attività in zone diverse della città, ma entrambi senza avere le dovute autorizzazioni. Ad individuarli sono stati gli agenti della polizia locale che stanno svolgendo quotidianamente l'attività di controllo per la repressione del fenomeno e che per la stagione estiva saranno quotidiani soprattutto lungo la riviera, sia percorrendo il marciapiede che camminando lungo la battigia.

Una vera e proprio guerra all'abusivismo che ha portato in due occasioni diverse, al sequestro della merce e a multe di 5.164 euro l'una ai danni delle due persone trovate prive di autorizzazione durante i controlli fatti dall'unità operativa commercio coordinata dal maggiore Matteo Giampietro.

Il primo è stato fermato nei pressi della Nave di Cascella. Era impegnato nella vendita di frutta e comunque prodotti alimentari, ma a quanto pare non era in possesso delle autorizzazioni e si trovava, tra l'altro, in un'area demaniale dove possono svolgere l'attività solo gli assegnatari a seguito di un apposito bando emesso dal Comune. Il carretto con la merce è stato quindi sequestrato con la conseguenza sanzione.

Aveva invece creato una vera e propria postazione fissa il secondo ambulante finito sotto la lente d'ingrandimento degli agenti. L'uomo aveva messo due banchetti di ortofrutta su via Nazionale Adriatica nord e per la precisione all'incrocio con via Montanara. Fatti i controlli sarebbe quindi emerso anche in questo caso che autorizzazioni non ce n'erano e nonostante le sue resistenze e il caos generatosi, la polizia locale ha alla fine sequestrato in questo caso, oltre ai due banchetti allestiti, anche le 17 cassette di frutta destinate alla vendita che vi erano state sopra sistemate. Anche per lui è quindi scattata la sanzione di oltre 5mila euro.

In realtà, spiega Giampietro, l'attività costante è iniziata in primavera nei negozi, soprattutto etnici, che ruotano attorno a piazza Santa Caterina e che hanno portato al sequestro di circa 13mila prodotti privi di etichettatura o del marchio Ce.