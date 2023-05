Controlli a tappeto in centro dei carabinieri: il bilancio delle attività svolte dai militari

Proseguono le attività di controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Pescara. Venerdì 28 aprile, era stata messa in campo un'attività che ha coinvolto decine di militari pescaresi e i colleghi dell'unità cinofila del comando di Chieti con controlli a tappeto in centro e nella zona della movida, e in particolare dove sono segnalati parcheggiatori abusivi che nei precedenti servizi erano già stati allontanati dalla città.

Sono state eseguite perquisizioni personali, controllati numerosi autoveicoli e persone, recuperati 1,25 grammi di eroina e contestate contravvenzioni al codice della strada di cui due per guida con patente revocata.