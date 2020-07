Usa il contrassegno per il parcheggo disabili di una persona deceduta: denunciato dalla polizia municipale

La polizia municipale di Pescara ha denunciato per falso in atto d'ufficio un uomo, proprietario di un'automobile, che aveva parcheggiato su uno stallo dedicato a persone diversamente abili senza averne titolo. Ieri pomeriggio, infatti, gli agenti stavano effettuando controlli lungo le strade cittadine ed hanno notato in via De Cecco nella zona del lungomare sud, una vettura parcheggiata sul posto per disabili.

A seguito dei controlli effettuati relativi al contrassegno esposto, si è scoperto che il tagliando era regolare ma apparteneva ad una persona deceduta, e dunque di fatto decaduto. Si è proceduto alla rimozione del veicolo e quando sul posto è arrivato il proprietario ha protestato animatamente.